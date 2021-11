GF Vip 2021, Manila Nazzaro incontra il fidanzato Lorenzo Amoruso (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, Manila Nazzaro ha ricevuto la visita a sorpresa del fidanzato Lorenzo Amoruso. Il calciatore, legato sentimentalmente all’ex Miss Italia da 3 anni, ha trascorso sette giorni in totale isolamento dal resto del tessuto sociale per incontrare la compagna.

Ecco le parole toccanti del giocatore nei confronti della sua dolce metà:

Ho sempre detto che, quella sliding door, nel 1999, non era li per caso. Sei una madre stupenda, una compagna eccezionale. Abbiamo fatto tanti step, tantissime difficoltà. Stiamo andando avanti. Non metto limiti alla divina Provvidenza. Ti amo e continuerò sempre ad amarti. Sei la donna della mia vita. Credo che esista per chiunque, in questo mondo, un’anima gemella. E’ difficile trovarla in un mondo di 8 miliardi di persone. Io sono stato molto fortunato. Sappi che ti amo. Spero che tu lo sarai al mio fianco. Io ti amo da impazzire.