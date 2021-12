GF Vip 2021, lite Katia Ricciarelli ed Eva Grimaldi: interviene Imma Battaglia (video)

Ieri pomeriggio, durante la compilazione della lista della spesa, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, c’è stato un acceso diverbio tra Katia Ricciarelli ed Eva Grimaldi. La cantante lirica ha chiesto, in maniera accesa, di lasciare stare chi si stava occupando di ordinare il cibo per tutta la settimana (Qui, il video):

Sei appena arrivata stai calma e non rompere, non dire di fare reset a noi perché noi non siamo pazze. Loro stanno facendo la lista della spesa hanno fatto bene finora e non andare da loro, lasciali stare. Stai attenta a come parli o finisci in piscina.

In questa discussione, è intervenuta, sui social, anche la moglie dell’attrice, Imma Battaglia che ha criticato aspramente l’atteggiamento della cantante lirica:

Oggi al Grande Fratello mi sono trovata davanti ad un episodio che mi ha lasciato impotente. Ho assistito a un episodio che mi ha lasciata ferita, ho assistito a un episodio di bullismo, nonnismo, machismo, iper machismo, misoginia fatta da una donna nei confronti di un’altra donna. Sono rimasta basita, non me lo sarei mai aspettato e soprattutto credo che sia molto grave; è grave quando accade in una trasmissione seguita da milioni di persone, perché queste trasmissioni offrono dei modelli. E il modello che noi dobbiamo offrire come donne è quello della solidarietà e della comprensione, sicuramente non quello della violenza. Se l’avesse detto un uomo avremmo invocato a gran voce l’espulsione. Io mi auguro davvero che si abbia l’opportunità di parlarne perché nessuno faccia mai più, machismo, nonnismo, misoginia e bullismo. Perché quando accade, dobbiamo denunciarlo per il bene di tutti e di tutte perché non accada mai più.