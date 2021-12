Grande Fratello Vip 2021, lite in studio tra Alex Belli e Aldo Montano (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, Aldo Montano ed Alex Belli hanno avuto la possibilità, ancora una volta, di confrontarsi dopo il botta e risposta sui social degli ultimi giorni. Lo schermidore, durante una diretta su Instagram, ha spiegato il proprio pensiero sul concorrente protagonista di un triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran:

Mi chiedete cosa penso veramente di Alex Belli. Tema molto interessante, ecco cosa vi dico di Belli. All’inizio del programma c’era una bella amicizia tra me, lui e Manuel, ci chiamavamo i tre moschettieri. Poi c’è stato il litigio e la storia delle telenovela, vera, finta, non si sa. Se è tutto finto ed ha inscenato la cosa con la moglie è una cosa orribile perché ha preso in giro tutti noi della casa del GF Vip e voi come spettatori.