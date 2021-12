GF Vip 2021, Davide Silvestri riceve un video messaggio dal cugino Kekko Silvestre

Durante la permanenza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, Davide Silvestri non ha mai nascosto il legame speciale con il cugino Kekko Silvestre. Il frontman dei Modà ha aiutato il gieffino durante un periodo di difficoltà economiche legate al lavoro:

In un certo senso mi ha salvato la vita. Siamo sempre stati uniti. Nessuno dei due ha raccomandato l’altro. Inizialmente mi vedeva triste, che combattevo per fare qualcosa di diverso. Non sapeva come aiutarmi, non sapeva come darmi lavoro. Aveva già un altro assistente. Mi voleva aiutare economicamente. Io gli ho risposto: ‘Ti ringrazio, ti stimo, apprezzo ma voglio un lavoro’. Per una coincidenza stranissima e bellissima, il suo assistente ha voluto cambiare vita all’improvviso per motivazioni personali… Io ho avuto la fortuna di avere quel posto libero nel suo team. E sono diventato il suo assistente personale.

Nel corso dell’ultima puntata, l’attore ha ricevuto un video messaggio da parte del cantautore:

Ho notato che quella luce che hai negli occhi, che contraddistingue il tuo entusiasmo, si sta un po’ spegnendo. Volevo farti sentire tutto il mio appoggio. Sono un tuo sostenitore, che ti stimo. Dici sempre che io ti ho aiutato nella tua vita ma l’hai fatto anche tu. Non riesco nemmeno a ricordare, quante siano le volte che, durante una tournée, per i problemi che noi conosciamo, volessi abbandonare tutto e scappare e andarmene a casa. Sei sempre stato lì al mio fianco per farmi portare a termine le mie battaglie. Quando ti vedo tornare con le mani sporche o la schiena spaccata dopo giornate di lavoro interminabili, facevi diventare piccoli i miei problemi. Non voglio dirti la classica frase: ‘Fuori ti amano tutti’. Non lo so, perché io esco molto poco. Tutti quelli che ci conoscono si stanno divertendo un sacco. Hanno rivisto, nella casa, il vero Dave, quello simpatico. La gente ti vuole bene perché sei coerente anche nell’essere pirla. Un giorno ti ho sentito dire che quando ascolti le mie canzoni mi senti vicino. Sappi che, per me, è lo stesso. Ti seguo al mattino mentre faccio colazione, al pomeriggio, mentre mi alleno, la sera. E’ un po’ come averti al mio fianco. Mi ha fatto piacere vederti recitare. Dopo tanti anni che hai dovuto reprimere la tua passione, so che hai fatto piacere anche a te. Te lo leggo negli occhi. Mi manchi moltissimo. Sappi che ti vogli bene. Ti vorrei abbracciare in questo momento e spero di farlo il più tardi possibile. Forza e coraggio.