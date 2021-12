GF Vip 2021, Alessandro Basciano reagisce alla nomination di Jessica Selassié: “Non è coerente”

A poche ore dall’ultima puntata in prime time del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, Alessandro Basciano sembra non aver preso di buon grado la nomination di Jessica Selassié. La principessa etiope, nei giorni precedenti, non ha mai nascosto il proprio interesse per l’ex tentatore di ‘Temtpation Island’, intenzionato, però, ad approfondire la conoscenza con Sophie Codegoni.

E’ proprio l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ a rivelare le motivazioni della votazione della Princess che ha condannato Ale al televoto per la possibile eliminazione:

Ha detto che non le è piaciuto come hai reagito all’incontro con sua sorella Clarissa. Voleva nominare un’altra persona ma era immune. L’unica persona con la quale ha avuto un mezzo problema sei stato tu… ti cerca tutti i giorni? Ha detto che non determina… anche a me vuole bene ma mi ha nominato. Io e lei abbiamo un bellissimo rapporto ma mi ha nominata.

L’imprenditore, però, come riporta il sito ‘Isa & Chia’, non sembra prenderla con tanta sportività. Più che altro non capisce le finalità più profonde dietro questa decisione:

Ci devo parlare per sentire stron**te? Qual è la motivazione visto che mi vieni pure a svegliare la mattina, che motivazione hai che vuoi stare tutti i giorni appresso a me e poi mi metti in nomination? Dopo che la sorella mi viene pure a chiamare ‘tizio’, deve nominare me? E’ uno scherzo questo? Abbiamo avuto problemi ma mi cerchi tutti i giorni. Non è coerente… Non mi rompere i cogl**ni allora tutti i giorni.

