GF Vip 2021, Alex Belli e Soleil Sorge passione culinaria? La reazione di Adriana Volpe

Postando un video sul proprio account Twitter, con protagonisti Alex Belli e Soleil Sorge, Adriana Volpe, opinionista del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, nelle scorse ore, ha monitorato il legame speciale tra i due concorrenti dopo l’ingresso in casa di Delia Duran.

Solo poche settimane fa, la conduttrice si è confrontata con l’attore, convinta che, all’interno del reality, Belli abbia messo in scena un vero e proprio copione degno di una telenovelas sudamericana:

Mi sembra che anche Delia sia ancora sposata, non ha il divorzio nemmeno lei. Se così fosse mi spieghi come è possibile fare un giuramento di matrimonio, di fedeltà, un amore eterno. Delia non è tua moglie né per lo Stato, né per la chiesa. Non metto in dubbio che nel tuo cuore lo sia. Ti vedo vero quando sei con Soleil, e molto più costruito quando sei con Delia.

Solo ventiquattro ore fa, il protagonista di ‘Centovetrine’ ha rassicurato la dolce consorte sulla natura candida e, per nulla erotico, dell’amicizia profonda con l’influencer.

Non c’è assolutamente niente. So che queste immagini sono forti ma il nostro amore non verrà scalfito da niente. Io ti ho portato rispetto in tutto e per tutto. Scusa. Ma io ti amo. Fidati di me. Lascia stare. Non venirmi contro. Non devo dare l’esempio a nessuno. Io sono fatto così. Sii più forte di qualsiasi cosa. Io ho solo una bella amicizia con Soleil.