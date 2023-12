Potrebbero esserci nuovi colpi di scena al Grande Fratello con la richiesta di un provvedimento per un concorrente. Ecco cosa è successo.

Nella prossima puntata del Grande Fratello potrebbero esserci numerosi colpi di scena. Non solo le richieste di provvedimenti per Anita dopo alcune parole di troppo, adesso anche Giuseppe Garibaldi rischia grosso. Il motivo? Anche per lui, delle frasi non carine e risultate “violente” verso Beatrice Luzzi…

Grande Fratello, in arrivo il televoto flash per Garibaldi

Ore movimentate nella Casa più spiata d’Italia. Al Grande Fratello potrebbero esserci novità in vista della prossima puntata. Tutto è nato da un dialogo avuto da Garibaldi con Letizia e Perla, in cui il ragazzo ha detto: “Secondo me è fuori di testa. Ha dei problemi”. Il riferimento era alla Luzzi a cui il ragazzo ha parlato e fatto riferimento in modo ancora più offensivo in alcuni momenti precedenti.

Le parole del concorrente hanno fatto arrabbiare in modo particolare i fan dell’attrice che hanno chiesto gran voce un provvedimento e, addirittura, la squalifica.

Al momento non sono state prese decisioni da parte del programma ma sul web, come riportato da Novella 2000, si vocifera di una possibile conseguenze per il ragazzo.

Quale? In tanti starebbero ipotizzando l’uso di un televoto flash nel corso della prossima puntata, quella del 30 dicembre 2023.

Sarà il pubblico a decidere la sorte nel reality del ragazzo. Molti, in realtà, pensano che Signorini e la produzione non vogliano agire in questo senso ma che per Giuseppe possa arrivare solo una sorta di “strigliata”, come già capitato in precedenza con altri gieffini come, per esempio, Massimiliano Varrese.

A questo punto non resta che attendere le prossime ore per capire il futuro di Garibaldi e se, appunto, il ragazzo verrà eliminato con un provvedimento o se sarà un televoto a decidere il suo destino all’interno del programma.

Certo è che le vicende riguardanti la Luzzi, in questa edizione, hanno tenuto a galla, almeno in parte, l’intero show. L’eventuale “cacciata” di Garibaldi potrebbe rovinare in un certo senso tali dinamiche vincenti.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda Garibaldi e la Luzzi:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG