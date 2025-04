Grande Fratello: pace fatta tra Zeudi e Shaila, il gesto sorprende i fan

Shaila Gatta e Zeudi Di Palma fanno pace dopo il Grande Fratello: le due ex gieffine pubblicano un video inaspettato.

La magia del Grande Fratello continua anche fuori dalla Casa. Dopo settimane di tensioni e incomprensioni, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma hanno finalmente fatto pace e hanno regalato ai fan un momento emozionante: un video pubblicato sui social le ritrae mentre ballano insieme sulle note di Anema e core, brano diventato virale dopo Sanremo e amatissimo su TikTok. Ma scopriamo tutti i dettagli.

L’amicizia ritrovata tra Shaila e Zeudi dopo il Grande Fratello

Durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello, tra le due ragazze era nata una forte amicizia, poi incrinata da dinamiche di gioco e tensioni tipiche del reality.

Tuttavia, fuori dal programma, Shaila e Zeudi hanno deciso di voltare pagina. A testimonianza della ritrovata serenità, un video pubblicato da Zeudi sui suoi canali social le mostra sorridenti e affiatate, mentre ballano davanti al celebre murales di Maradona a Scampia.

Il ballo sulle note di Anema e core di Serena Brancale non è casuale: il brano è diventato l’emblema della loro riconciliazione. Zeudi ha scelto proprio quel titolo come didascalia al post, come per sottolineare il valore simbolico del gesto.

La reazione di fan ed ex gieffini

I fan, che attendevano da tempo una riappacificazione, hanno reagito con entusiasmo, sommergendo il post di commenti e cuori. Ma non solo i fan hanno apprezzato il video.

All’appello mancava solo Chiara Cainelli, terza componente del trio più amato del Grande Fratello. Anche lei ha voluto dire la sua, e ha commentato con un affettuoso “Che belle” accompagnato da un cuore rosso. Prova che, nonostante tutto, il legame tra le tre resta forte. Riusciranno a mantenere la forte amicizia nel tempo? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.