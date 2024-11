Titty Scialò si scaglia contro Federica Petagna e Alfonso D’Apice dopo la discussione al Grande Fratello. La frecciatina social.

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, gli animi si sono scaldati con un confronto infuocato tra Federica Petagna e Antonio Fico, cugino di Titty Scialò, anche lei ex volto di Temptation Island.

Durante il confronto, la situazione ha preso una piega inaspettata quando Alfonso D’Apice, ex di Federica, è intervenuto a sua difesa. Questa dinamica ha scatenato una reazione furiosa da parte di Titty Scialò, che non ha esitato a condividere il suo pensiero sui social. Scopriamo che cosa ha detto.

Grande Fratello: le dichiarazioni di Titty Scialò sui social

Titty ha lasciato intendere che ancora ci siano tanti dettagli rimasti nascosti dietro le parole di Federica Petagna. Nella storia Instagram pubblicata, Titty dichiara: “Come me, l’avete visto anche voi questo teatro. Perché per me è un teatro. Dopo questo spettacolo mi rifiuto di parlare. Sapete bene che sono bella e cara, ma se inizio a parlare crolla il palco“.

Ma l’attacco non è finito qui. Infatti, in un secondo post ha scritto: “Vendere cornetti, fare colazione, fare il salumiere, il macellaio o altro, sono lavori dignitosi e ne andiamo fieri. Vi ripeto, per ora sto zitta ed è meglio per tutti“

Nuovi sviluppi in arrivo

Le parole di Titty hanno diviso il pubblico: alcuni appoggiano la sua schiettezza, altri considerano le sue uscite esagerate. Intanto, cresce la curiosità su come evolveranno i rapporti tra Federica, Alfonso e Antonio. La tensione all’interno della casa è palpabile, e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa riserveranno le prossime puntate.

Riuscirà Titty Scialò a raccontare la sua versione completa? E quali saranno le conseguenze per Federica e Alfonso? Non ci resta che attendere le prossime puntate del reality per scoprire come si evolverà la situazione.

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG