Al Grande Fratello c’è aria di malcontento dopo alcune parole di Alfonso Signorini. La reazione di una concorrente fa discutere.

L’ultima puntata andata in onda in diretta su Canale 5 del Grande Fratello ha visto diverse situazioni delicate andare in scena. Tra i vari momenti della serata anche il rimprovero di Alfonso Signorini ad alcuni concorrenti, in particolare ad Anita Olivieri che, adesso, ha reagito decisamente in malo modo…

Anita Olivieri vuole lasciare il Grande Fratello?

Nel corso della diretta, il conduttore del GF aveva sottolineato come Anita avesse preso, in modo sbagliato, le difese di Garibaldi a proposito di alcune frasi sugli omosessuali. Signorini aveva punzecchiato la concorrente dicendo: “Leggo una certa discriminazione e una maggiore pretestuosità nelle parole di Anita perché non puoi dire ‘arriva da un paesino’. Ma chi se ne frega, oggi come oggi non è più tollerabile, esistono le connessioni sociali”.

Parole che, come detto, hanno generato un malumore importante nella gieffina che ha accusato il programma di “rovinarle la reputazione”.

Parlando dopo la diretta, Anita, infatti, ha spiegato la sua posizione: “Questa roba sta uscendo dal confine. Questo è un gioco per giocatori, chi non lo è viene mangiato. Io non sono così, non posso essere qualcosa che non sono, non voglio diventarlo”.

Nel dialogo con Fiordaliso e altri concorrenti, poi, la Olivieri ha aggiunto: “Non voglio perdere neanche tempo a parlare, è aria buttata. Sono arrabbiata da una settimana, non è stato fatto niente, solo peggio. Sono in pigiama ora, aspetto il mio turno” ha dichiarato a Fiordaliso, piangendo. Poi ha continuato: “Chi è stato tutelato? Gli yorkshire. Io no. Prendo mazzate, preferisco prenderle al lavoro che almeno hanno senso, imparo qualcosa. Non la do vinta a nessuno, voglio uscire e stare bene”.

Di seguito anche un post su X di un utente che dopo aver ascoltato le parole dei vari concorrenti ha “invitato” i diretti interessati ad agire e non solo a parlare:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG