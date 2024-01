Momento molto sentito per Fedez e non solo quello vissuto nelle scorse ore. Il rapper è stato presente ad un evento per Gianluca Vialli.

Ad un anno dalla scomparsa di Gianluca Vialli, storico ex calciatore nonché allenatore e dirigente della Nazionale italiana di calcio, è andata in scena una serata in suo onore dal titolo “My name is Luca. Ballata per Vialli”. Presente anche Fedez che ha condiviso il ricordo del compianto ex atleta conosciuto, a detta sua, in una “telefonata di tre ore” che gli è rimasta impressa nella mente. Il rapper, dal vivo e poi sui social, ha raccontato la sua forte emozione per le parole dell’uomo col quale, in parte, ha condiviso anche la sua malattia, il tumore al pancreas.

Fedez, il ricordo di Vialli e la cicatrice

In occasione della serata per Vialli, Fedez è salito sul palco e, visibilmente emozionato, ha raccontato quanto vissuto con l’ex calciatore. Il rapper, provato dai ricordi, ha spiegato: “

“Gianluca Vialli l’ho conosciuto in una telefonata di tre ore, non ho mai pianto con una persona che non avevo mai conosciuto di persona”, ha spiegato il cantante. “Io e lui abbiamo la stessa cicatrice, lui mi mandava dei messaggi sulla cicatrice, mi diceva di farci la foto con la cicatrice, era la nostra forza, diceva, la testimonianza di ciò che avevamo vissuto”.

“Trovo incredibile che lui abbia trovato il tempo di parlare con una persona che non conosceva mentre anche lui viveva un tale dramma”, ha detto praticamente in lacrime il rapper che si è trovato affianco alla figlia di Vialli, Sofia, che ha ripercorso alcuni inediti siparietti del padre quando vestiva la maglia della Sampdoria.

Su Instagram, poi, il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato alcune immagini e video della serata confermato la forte emozione provata e applaudendo per l’evento di cui Gianluca sarebbe stato sicuramente fiero.

