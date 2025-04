Grande Fratello: Alfonso Signorini out? Mediaset svela i piani per le prossime edizioni

Alfonso Signorini fuori dal Grande Fratello? Fonti vicine ai vertici Mediaset svelano i piani per le prossime edizioni.

Dopo la conclusione dell’ultima edizione del Grande Fratello, che non ha brillato in termini di ascolti, i telespettatori si sono chiesti quale sarebbe stato il destino di Alfonso Signorini. Il conduttore televisivo sarà confermato per le prossime edizioni o quella del 2024 è stata l’ultima edizione condotta dal celebre giornalista?

A rispondere a queste domande ci hanno pensato le ultime indiscrezioni che arrivano direttamente da fonti vicine ai vertici Mediaset. Scopriamo che cosa ci attende per le prossime edizioni del GF.

Alfonso Signorini resta al Grande Fratello: conferma ufficiale

Alfonso Signorini non lascia il Grande Fratello. Nonostante le voci insistenti di un possibile addio, il giornalista e conduttore milanese continuerà a guidare il celebre reality show di Canale 5 anche nelle stagioni televisive 2025/2026 e 2026/2027.

La conferma arriva direttamente da fonti vicine a Mediaset, che ribadiscono la totale fiducia nei confronti di Signorini, alla conduzione del programma dal 2020.

La notizia spegne ogni rumor su presunte sostituzioni con Ilary Blasi o Simona Ventura, entrambe impegnate in scelte personali e lavorative lontane da un format così impegnativo.

Il rinnovo fino al 2027 rappresenta un vero e proprio doppio regalo per Alfonso Signorini. Non solo continuerà a condurre il Grande Fratello, ma potrà anche mantenere il suo ruolo di autore.

Nonostante i bassi ascolti dell’ultima edizione e alcune critiche sul format, Mediaset ha deciso di puntare ancora una volta sulla continuità, preferendola a un ricambio incerto.

Cambiamenti in vista tra gli opinionisti del GF

Se Alfonso Signorini è confermato, potrebbero invece esserci novità per quanto riguarda gli opinionisti. Beatrice Luzzi, spesso al centro delle polemiche per commenti ritenuti troppo di parte, sembrerebbe essere la figura più a rischio.

Si parla di un possibile ingresso di Stefania Orlando, ex concorrente molto amata dal pubblico, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Cesara Buonamici, invece, sembra destinata a restare, forte di una presenza più neutra e istituzionale.