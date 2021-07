Gracia De Torres è nota in Italia, a livello televisivo, per le sue partecipazioni come concorrente a L’Isola dei Famosi 11 e come showgirl a Ciao Darwin 8 – Terre Desolate.

La modella spagnola ha dichiarato, tramite social, di essere in attesa del suo primo figlio. Il futuro papà è Daniele Sandri, giocatore di pallacanestro, sposato con Gracia De Torres da circa tre anni.

Il primo post è stato pubblicato lo scorso 10 luglio, con una foto inequivocabile.

Nei post pubblicati nei giorni successivi, Gracia De Torres ha condiviso le sensazioni che sta provando in questo periodo.

Nel 2018, infatti, la modella spagnola, al settimanale Chi, dichiarò che la partecipazione a L’Isola dei Famosi le aveva procurato dei problemi di salute gravi che le impedivano di restare incinta.

Questa gravidanza, quindi, è stata, da anni, fortemente cercata e voluta dalla coppia.

La modella ha proceduto con un bilancio di questi difficili tre anni:

Non so da dove iniziare, nemmeno vorrei raccontarvi una palla impressionante su come sono stata o mi sono sentita ad ogni domanda “I bambini quando? Non li vuoi ? E per il lavoro? Ma sei già sposata!”. Vorrei semplicemente dire che sono stati 3 lunghi anni molto difficili per noi, molti dubbi e, a volte, qualche pianto, ma soprattutto una grande unione e coraggio. E oggi posso dire: a volte, quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano. Per cui amici miei, alla domanda di ieri, volevo dirvi a tutti che “siamo” incinta. Che ogni giorno vorrei piangere e sorridere allo stesso tempo, vorrei ringraziare chi abbia realizzato un miracolo del genere.

E dirvi che sono la persona più felice al mondo.

Congratulazioni ai futuri genitori.