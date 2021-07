Gossip: le notizie dell’8 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 8 luglio 2021

Guenda Goria, intervistata dal settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha confessato aspetti inediti della sua vita privata con il neo fidanzato Mirko Gancitano:

Come se fossi tornata giovane, io che giovane forse non sono mai stata. Devo questa felicità al Grande Fratello Vip. Pensi che una volta in treno, sulla tratta Roma – Milano… No, alt, mi censuro. Abbiamo fatto l’amore nel bagno, in treno. Oddio, arrossisco. Non mi era mai successo, ma sto bene, mi sento libera, serena e felice.

Sara Shaimi ha tradito Sonny Di Meo? Il gossip e la smentita

Sara Shaimi, con una serie di Instagram Stories, ha smentito categoricamente il gossip su un presunto tradimento ai danni del fidanzato Sonny Di Meo:

Sono scioccata e schifata. Questo non è un gossip, è diffamazione. Già mi avevano appioppato questo fidanzato quando sono andata a Dubai con l’amica mia. Io ieri sera non sono neanche uscita. Posso anche pensare chi ha potuto fare tutto questo. Io a differenza di tanti lavoro. Ieri sono rientrata a casa alle dieci e mezza, ho dormito, poi la sera ho fatto le mie cose e ho registrato le storie che ora vi mostro. Quindi non capisco di cosa parlano. Non sono stata in giro, non sono uscita ma non mi devo giustificare. La gente è cattiva, invidiosa, falsa e schifosa. Non capisco per quale scopo facciamo questo. Mi viene in menti solo una cosa, ma spero non sia così. Mi vogliono far passare per quella che non sono.

Veronica Ursida al Grande Fratello Vip dopo Uomini e Donne? La candidatura

Veronica Ursida, ex dama del trono over di ‘Uomini e Donne’, intervistata da Francesco Fredella, in diretta su RTL 102.5 News, nella rubrica Trends & Celebrities, si candida come concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘: