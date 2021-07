Gossip: le notizie del 7 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 7 luglio 2021

Alessandro D’Amico, ex protagonista del trono gay di ‘Uomini e Donne‘, ha donato un rene alla sorella Federica:

Eccoci qua… Tra qualche ora tutto sarà finito… anzi tutto ricomincerà! La mia vita cambierà in meglio, i miei sogni riprenderanno forma… e semplicemente grazie a te… Mi stai dando l’opportunità di crescere i miei figli con più forza e coraggio… Mi stai dando la tua vita nelle mie mani… E mi stai dando la responsabilità di accudire parte di te, con me, per sempre… Auguro a te e a me… una nuova vita… fatta solo di tanti sorrisi… Avanti tutta! Sempre insieme, uniti per sempre! A

Pierpaolo Pretelli non sarà presente a Battiti Live

Pierpaolo Pretelli, intervistato dal settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha svelato i motivi per cui non sarà presente come performer a ‘Battiti Live’ con il suo singolo ‘L’Estate più calda’:

Se andrò a presentare il brano a Battiti Live? No, diciamo che sono stato proposto, ma non è andata bene. Credo che chi viene dalla tv paghi uno scotto. Si tratta di un pregiudizio che c’è nel mondo della musica. Lavorerò per andarci l’anno prossimo.

Nuovo amore per Melissa Satta? Il gossip

Dopo la rottura con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta avrebbe ritrovato la serenità sentimentale accanto al giovane imprenditore Mattia Rivetti. Sarà vero amore?