Gossip: le notizie del 6 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 6 novembre 2021

Noemi Baratto, scelta di Matteo Fioravanti, intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha aperto il proprio cuore a pochi giorni dall’uscita dal programma come coppia:

“Ho conosciuto proprio tutti, dai fratelli agli zii. Li adoro: abbiamo rotto il ghiaccio subito e sono stati molto ospitali. Non mi sono sentita neanche per un secondo un’estranea. I miei genitori lo apprezzano tanto e io sono stata contenta di averli fatti incontrare, perché credo ne valga la pena e non ho timori rispetto al nostro rapporto. Non vedevo l’ora di conoscerlo e di mostragli la mia Napoli […] Tra noi c’è tanta passione e chimica