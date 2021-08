Gossip: le notizie del 6 agosto 2021

Le notizie di gossip più bollenti pubblicate oggi venerdì 6 agosto 2021

Manuela Carriero, protagonista dell’ultima edizione di ‘Temptation Island‘, ha risposto alle domande dei fan su Instagram, sul suo futuro professionale e la nuova vita accanto a Luciano Punzo:

Siamo in giro proprio per via del lavoro di Luciano. Lui è un modello e domani ha uno shooting. Io dopo aver lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per seguire il mio ex non ho più trovato un lavoro stabile. Al momento sono disoccupata ma ho avuto una proposta come segretaria per settembre. Il mio sogno è avere una famiglia unita e felice. Se tutto va bene certo che vorrei una famiglia con Luciano.