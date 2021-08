Gossip: le notizie del 5 agosto 2021

Tutte le principali notizie del gossip rovente di giovedì 5 agosto 2021

Luciano Punzo, reduce dall’esperienza come tentatore di ‘Temptation Island‘, si è sfogato sui social attaccando tutti gli haters che non credono nella veridicità della sua storia d’amore con Manuela Carriero:

Dopo quest’ultima spiegazione non risponderò più a nessun commento negativo. La mia storia con Manuela è vera, per chi la vuole seguire mi fa solo piacere perché tantissime persone mi scrivono tante cose belle, non ho mai mentito in vita mia, non l’ho mai fatto, non mi interessa di fare pubblicità, televisione, tutte queste cose così