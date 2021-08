Gossip: le notizie del 4 agosto 2021

I gossip più bollenti di oggi mercoledì 4 agosto 2021

Stefano Sirena, ex fidanzato di Manuela Carriero di ‘Temptation Island’, ha lanciato, su Instagram, un’ennesima frecciatina all’ex compagna, rea di averlo bloccato su tutti i social:

Non volevo scrivere più nulla perché non mi piace dare importanza. Chi mi conosce sa. Ma si sta esagerando un po’ con il vittimismo e vorrei precisare due cose. La prima è che non vedo assolutamente nulla di ciò che dice o fa perché in primis non mi interessa. Poi perché mi ha bloccato. Ha bloccato anche Federica (Cleo, ndr), e qualche mio amico. La seconda è che leggo e sento di violenza psicologica. Ma una persona con carattere, personalità, e che non dipende totalmente da qualcuno, anziché fare la vittima mi allontanava. Grazie a tutti.