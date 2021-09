Gossip: le notizie del 30 agosto 2021

Le principali notizie di gossip di oggi lunedì 30 agosto 2021 sui protagonisti dello showbiz

Barbara Chiappini, protagonista di una lunga intervista a ‘Di Più’, ha rivelato un episodio inedito della sua vita. Ha annullato la separazione dal marito Carlo Marini Agostini dopo aver ricevuto un messaggio speciale dall’Aldilà:

La mia mamma mi ha mandato un messaggio dall’Aldilà tramite mia cugina. In un sogno le ha detto: “Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli”. Proprio in quei giorni, mio marito e io ci eravamo separati. Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. E quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo. E così Carlo e io siamo tornati insieme. (…) Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine. Che le crisi sono normali e che vanno superate.