Gossip: le notizie dell’1 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 1 settembre 2021

Fanny Neguesha mamma bis: il gossip

Fanny Neguesha, ex fiamma di Mario Balotelli ed ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi‘, è diventata mamma per la seconda volta. Il papà è Mario Lemina, calciatore del Nizza con il quale è fidanzato dal 2017:

Indiah Elisa Liliana è arrivata alle 15:45 di giovedì 24 agosto. Amore mio. Tu sei la piccola meraviglia che aspettavamo, sei sicuramente piena di sorprese, già ci inondi d’amore. Sarai la forza di mamma e la debolezza di papà, ma anche la gioia e i dolori di tuo fratello Isaiah. Ti amiamo piccola Indiah.

Mara Venier contro gli haters

Mara Venier, in una lunga intervista a ‘La Stampa’, ha spiegato i motivi per cui, sui social, ha deciso di rispondere, senza filtri ai suoi haters che la criticano per i chili in più o il suo aspetto fisico:

Penso che tutto parta dall’infelicità. Io pensavo, e lo dicevo durante Domenica In, che con la pandemia saremmo diventati più buoni, più generosi con gli altri. Mi sbagliavo. C’è tanta cattiveria in giro. Quella dei capelli e dell’età davvero non si sopporta più. È bullismo, come quello che subiscono i ragazzi. basta, avete rotto con l’età e il sovrappeso.

Tra Natascia e Alessio di Temptation Island è finita per colpa di un’altra ragazza?

Natascia Zagato, protagonista dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’, ha spiegato, rispondendo alle domande dei suoi followers su Instagram, i motivi della rottura con l’ex fidanzato Alessio Tanoni: