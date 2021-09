Gossip: le notizie del 2 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 2 settembre 2021

Andrea Nicole, nuova tronista di ‘Uomini e Donne‘, ha raccontato, per la prima volta, a ‘Nuovo Tv’, di essere single da 3 anni e di aver capito, fin da bambino, di non riconoscersi come uomo. Negli anni, poi, ha affrontato una serie di step prima di completare la sua transizione:

L’ho sempre saputo, sin da quando manifestavo la mia preferenza per i giochi femminili e preferivo la compagnia delle bambine a quella dei maschietti. Quando sei bambino, però, non riesci a dare un nome a quello che ti accade. Crescendo, poi, ho preso coscienza di me e di quello che mi circondava.

Tra Antonella Bravi e Tony De Leonardis è di nuovo amore? Il gossip

E’ sbocciato di nuovo l’amore tra Antonella Bravi e Tony De Leonardis, tra i protagonisti più amati delle prime edizioni del trono over di ‘Uomini e Donne’. La coppia si era sposata nel 2012 per, poi, separarsi 4 anni dopo. Adesso, dopo un periodo di lontananza, l’uomo sembra essere intenzionato a ricucire lo strappo riscoprendo i sentimenti per l’ancora ex moglie come confessato a ‘Grand Hotel’:

Vogliamo fare le cose con calma per non rischiare di sbagliare ancora. Già una volta abbiamo disonorato il sacramento del matrimonio, che per due devoti come noi è un fardello pesantissimo da portare. Ci stiamo riscoprendo con gioia, assaporando ogni momento di questo nuovo inizio.

Ritorno di fiamma per Myriam Catania e Quentin Kammermann

Ritorno di fiamma fra Myriam Catania e Quentin Kammermann. L’attrice e il pubblicitario transalpino, genitori di Jacques, sono stati pizzicati a Sabaudia, dal settimanale ‘Nuovo’, in un mare d’amore. Poco tempo fa la coppia aveva annunciato la fine della relazione, ma a quanto pare la crisi è già risolta: