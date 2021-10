Gossip: le notizie del 29 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 29 ottobre 2021

Guillermo Mariotto, in una lunga intervista a ‘Novella 2000’, ha spiegato, per la prima volta, i motivi che l’hanno spinto a dare, per due volte consecutive, uno zero all’esibizione di Al Bano a ‘Ballando con le stelle 16’:

Ho dato altri voti bassi. Ma con Al Bano sono stati tutti troppo buoni. È stato meglio sentirlo cantare che vederlo ballare, ma lì non deve cantare. Se si mettessero a cantare tutti i cantanti che ci sono nel cast quest’anno, Ballando diventerebbe Sanremo! Io non mi sento cattivo, io cerco di essere obiettivo e onesto. E di dire quello che penso. Anzi, dico molto meno di quello che penso: mi censuro tanto! Non sto tanto dietro ai social network perché non sono autoreferenziale, quindi tutto quello che dico lo dico perché lo penso e non perché il pubblico vorrebbe sentirlo.

Jessica Mazzoli, ex compagna di Morgan e mamma di sua figlia Lara, ha rivelato che non ha intenzione di commentare le performance dell’ex leader dei Bluvertigo, impegnato nel talent show di Rai 1:

Non parlo più di Morgan. Non posso e soprattutto non voglio dire niente. ho deciso di non parlare più di lui e di tenermi tutto per me. Quando mi sentirò, dirò quello che devo, tutte le cose, positive o negative che siano.

Patrizia Mirigliani: il reale significato dell’acronimo N.F.P.I.G

Patrizia Mirigliani, intervistata dal settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, il reale significato dell’acronimo N.F.P.I.G indirizzato al figlio Nicola Pisu che, in queste settimane, sta iniziando una relazione con Miriana Trevisan all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘: