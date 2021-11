Gossip: le notizie del 29 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 29 novembre 2021

Giorgio Manetti, intervistato dai colleghi di ‘Fanpage.it’, ha rivelato, per la prima volta, retroscena inediti della prima volta con Gemma Galgani durante la loro lunga frequentazione ad ‘Uomini e Donne‘:

Eugenia Rigotti, non scelta di Massimiliano Mollicone di ‘Uomini e Donne’, ha rivelato, alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, che potrebbe prendere seriamente in considerazione la possibilità di corteggiare il neo tronista Matteo Ranieri:

Difficile rispondere di getto, soprattutto per una persona riflessiva come me. Non so se mi rimetterei in gioco: il mio non è né un sì né un no.