Gossip: le notizie del 29 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 29 maggio 2021

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, intervistati da ‘Uomini e Donne Magazine’, hanno manifestato la volontà di andare a convivere dopo l’estate:

Vivremo l’estate giorno per giorno, ma per settembre abbiamo le idee più chiare. Stiamo pensando di prendere una casa insieme per abbattere le distanze. Se la nostra storia dovesse continuare così, ci farebbe piacere essere più comodi. L’idea è quella di restare a Nettuno: a lei piace il mare e Roma, perciò questo potrebbe essere il giusto compromesso.

Dopo la non scelta da parte di Giacomo Czerny, Carolina Ronca ha deciso di ripartire da se stessa per trovare il vero amore. La confessione inedita è stata rilasciata dall’ex corteggiatrice alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi:

Sono focalizzata nel raggiungere i miei obiettivi, voglio continuare a studiare. Nella sfera emotiva penso che trovare la persona giusta non sia facile, perché purtroppo le persone giuste, senza secondi fini, sono rare. Per questo non smetterò di sognare. Ho la mia famiglia e delle amiche fantastiche. Non smetterò mai di credere nell’amore, così come nelle relazioni e nella vita.