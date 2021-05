Fulvio Abbate, operazione per un tumore alla mandibola

Fulvio Abbate, lo scrittore che ha preso parte anche al GF Vip 5, è stato operato a causa di un tumore alla mandibola recidivo. L’operazione si è svolta durante la giornata di ieri al Policlinico Gemelli di Roma.

Dopo l’operazione, lo scrittore ha condiviso un video su Instagram, ringraziando le persone che gli sono state vicine in queste ore:

Sono stato operato per un tumore alla mandibola. Sto bene ma sono molto fragile. Ne approfitto per ringraziare le persone che mi hanno scritto cose belle di affetto e di attenzione. Mi sento anche un po’ in colpa perché cede al mio imperdonabile narcisismo, non aver reso nota su un altro social, questa mia esperienza.

Non rinunciando alla sua proverbiale ironia, Fulvio Abbate, poco dopo, si è un po’ pentito del video condiviso precedentemente (dichiarazioni riportate da Leggo):

Ora avrò bisogno di un periodo di riposo per evitare che la mandibola si fratturi. Non sarebbe un bene, ora sono molto gonfio. Mi sono un po’ vergognato di aver messo quelle foto dall’ospedale che raccontano di me e del mio personale. Potevo risparmiarmi il video per compassione. Ora però penso a riprendermi e spero di non morire.