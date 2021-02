Gossip: tutte le notizie del 26 febbraio 2021  

Tutti i principali gossip di oggi giovedì 26 febbraio 2021

Patrizia De Blanck, ex concorrente dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip 5’, intervistata, dal settimanale ‘Nuovo’, in edicola questa settimana, boccia senza appello, la nascente storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi:

Non credo molto in questo amore. Penso che quella di Pierpaolo sia una sceneggiata che gli serve per far parlare di lui. Poi può darsi che sia cominciata come una sceneggiata e che finisca con un sentimento vero, ma nutro profondi dubbi. Giulia può anche essere innamorata di Pierpaolo, non lo metto in dubbio, ma la esorto a stare attenta perché lui non ha mai dimenticato la Gregoraci. Lei ha un background importante e una vita affascinante, in grado di conquistare facilmente un uomo. A Pierpaolo, ogni volta che la rivede, brillano gli occhi di una luce diversa. Giulia deve stare attenta perché se il loro amore dovesse decollare anche fuori dal GF Vip e una sera Pierpaolo dovesse ritrovare Elisabetta nello stesso ristorante… non rimarrebbe indifferente. Giulia dovrà sempre fare i conti con il fantasma della Gregoraci.