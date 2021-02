Gossip: tutte le notizie del 25 febbraio 2021  

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 25 febbraio 2021

Marika Pellegrinelli, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale ‘F’, ha svelato per la prima volta, i motivi che hanno provocato la rottura con Eros Ramazzotti:

“Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”.

Il dietrofront di Alba Parietti sulla chirurgia estetica

Alba Parietti, intervistata da ‘Il Corriere della sera’ è pentita (in parte) di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, in gioventù, per migliorare il proprio aspetto fisico. La conduttrice non ha mai nascosto di essere rifatta le labbra ed il seno ricevendo, nel corso degli anni, critiche e attacchi:

“Se tornassi indietro la bocca non la rifarei. Ma ho imparato a conviverci e ora fa parte di me. Il botox l’ho utilizzato solo una volta agli inizi, negli anni ’90. Ricordo il risultato abbastanza orribile. Improvvisamente ti vedi con quella faccia arcigna, da strega di Biancaneve. La chirurgia estetica va dosata. Bisogna scegliere con attenzione i professionisti a cui rivolgersi”

Mario Balotelli e Nicole Mazzocato fidanzati?: il gossip

Mario Balotelli e Nicole Mazzocato, sui rispettivi profili Instagram, hanno smentito le voci di un loro fidanzamento, lanciato, ieri, dal settimanale Chi:

Balotelli: “Sono sempre single, tranquilli! Fuck fake gossip”

Mazzocato: “Basta. Smettetela di inventare fidanzamenti o accostamenti con persone che non c’entrano nulla con la mia sfera sentimentale”.