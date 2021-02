Gossip: tutte le notizie del 24 febbraio 2021  

Tutte le notizie di gossip di oggi mercoledì 24 febbraio 2021

Cecilia Capriotti, reduce dall’esperienza come concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’, intervistata, questa settimana, dal magazine ‘Chi’, ha rivelato che, all’interno del loft di Cinecittà, ha ritrovato il desiderio di diventare nuovamente mamma:

“Gianluca vuole il secondo figlio e io in Casa, in effetti, ci ho pensato molto. Prima lo escludevo, ora mi sono messa in discussione”.

Inoltre, ha lanciato un segnale al compagno per convolare a giuste nozze subito dopo la fine della pandemia: “Se fossi furbo, Gianlu, mi sposeresti adesso che non si possono fare grandi feste. Che se l’anno prossimo siamo tutti vaccinati, vedi che ti combino!”.

Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini pronti al matrimonio? Il gossip

Francesca Verdini, fidanzata di Matteo Salvini, in una lunga intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha confessato di essere innamorata persa: “Mi piace così come è. Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza”. Il matrimonio, però, non rientra nei progetti di coppia a breve scadenza: “Non abbiamo fretta. Ho 28 anni. Possiamo aspettare”.

Amadeus: ‘Mia moglie Giovanna è la donna della mia vita’

A pochi giorni dall’inizio della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus, protagonista della cover di ‘Chi’, ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla moglie Giovanna Civitillo:

“Nella mia vita privata c’era mia figlia, ero single da due-tre anni e vivevo serenamente la mia condizione: avevo 40 anni e non pensavo al grande amore, ero già stato fortunato nel lavoro. Poi è arrivata lei e ho capito immediatamente che era la donna della mia vita: ho provato emozioni che non avevo mai provato. E non ci sbagliavamo: ci siamo fidanzati nel 2003 e siamo stati sempre felici”