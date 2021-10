Gossip: le notizie del 25 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 25 ottobre 2021

Ilaria Melis ha spiegato, per la prima volta, attraverso una serie di Instagram Stories, come procede la frequentazione con Joele Milan dopo la cacciata da ‘Uomini e Donne‘:

Siamo due ragazzi che si piacciono, dentro o fuori da un contesto televisivo è uguale, continuiamo a conoscerci, a piacerci, a conoscerci soprattutto, perché all’interno di quel programma, al di fuori delle cose che ci permetteva la redazione non è successo nulla, c’è stato il nulla tra me e Joele al di fuori di quello che ci permetteva la redazione. Considerando che il nostro percorso è durato un mese io Joele non lo conosco tanto, come Joele non conosce Ilaria, quello che stiamo facendo noi è un percorso di conoscenza, io ho voglia di vivermi lui, non il contesto, non quello che c’è intorno.