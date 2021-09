Gossip: le notizie del 22 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 22 settembre 2021

Dayane Mello, durante una conversazione con gli altri concorrenti de ‘La Fazenda’ (la versione brasiliana de ‘La Fattoria’, ha raccontato di essere diventata più famosa del vincitore del ‘Grande Fratello Vip 5’, ovvero Tommaso Zorzi:

Un percorso che ho fatto lì per sei mesi. Sono arrivata alla finale, va bene? Il vincitore non è più famoso di me, capisci? Sono diventata più famosa. Sono diventata molto famosa. Ma perché? Perché le persone si sono identificate con la persona che sono. Non perché ero lì per vincere il premio finale. Capisci? Questo per me è gratificante.

Mila Suarez contro Alex Belli del Grande Fratello Vip 6: il gossip

Mila Suarez, nelle scorse ore, intervenendo sui social, ha fornito la propria versione dei fatti sulle parole di Alex Belli che l’avrebbe diffidata ad entrare nelle dinamiche del ‘Grande Fratello Vip 6‘ per danneggi

Bene, per quanto per me oggi sia stata una bella giornata, purtroppo mi vedo costretta a precisare alcuni punti relativi a questioni passate che avrei volentieri fatto a meno di affrontare. Premetto che, dopo essermi ampiamente confrontata con i miei legali, sono pienamente consapevole delle mie azioni e disposta a pagare fino all’ultimo centesimo, pur di difendere la mia immagine ma soprattutto la mia dignità. In uno Stato libero non si può accettare di non poter parlare liberamente della propria vita, passata e futura, nonché di tutelare la propria persona e tutto ciò che le è caro.

LDA raccomandato da papà Gigi? La difesa del fratello Claudio

Claudio D’Alessio ha messo a tacere le malelingue sul fratello Luca che, con il nome d’arte di LDA, è entrato a far parte del cast della ventunesima edizione di ‘Amici‘ in qualità di cantautore: