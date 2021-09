Gossip: le notizie del 20 settembre 2021

Tutte le notizie di gossip di oggi lunedì 20 settembre 2021 sul Grande Fratello Vip

Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, sul proprio account Instagram, ha condannato le frasi assai discutibili pronunciate da Gianmaria Antinolfi nei confronti della figlia durante la loro permanenza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘:

Ma cosa siamo diventate? Una merce di scambio per il successo? Ma tu, razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con le telecamere e dalle stesse telecamere spero tu sappia chiedere scusa. A me ma soprattutto a mia figlia. Sophie: innanzitutto devi farti conoscere un po’ di più. Fuma di meno. Aiuta di più. Vai a letto un po’ prima per essere più attiva la mattina. Tira fuori la tua simpatia e la tua dolcezza. Cerca una figura materna che addolcisca le vipere lì dentro. Mi piacerebbe vederti come sei, meno impostata e cambiare le tue mille acconciature di capelli come fai anche a casa. Fai vedere anche di più il tuo splendido viso, ma soprattutto metti apposto quello sconosciuto, vestito da cafone, che non parla l’italiano, lì dentro solo per aver venduto una paparazzata con una splendida donna, ora madre, sfruttando la sua celebrità a sua insaputa e di quelle altre starlette che racconta di essersi “fatto”. Ma poi che lavoro fa ‘sto tipo? Non lavorava nella moda? Ma almeno che impari a vestirsi. Povero figlio del nulla!

Ainett Stephens blocca le avances di Amedeo Goria? Il gossip

Nelle scorse ore, Ainett Stephens ha voluto chiarire, una volta per tutte, il proprio legame con Amedeo Goria dopo che il giornalista si è cambiato gli slip con lei distesa nello stesso letto:

Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così per gioco e va bene. Io al gioco ci sto, non è che è un problema. L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme… meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Questo dovevo dirti. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata. Diamoci una calmata.

Fabrizio Corona contro Gianmaria Antinolfi

Anche Fabrizio Corona è intervenuto sulla polemica che ha coinvolto l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, reo di aver pronunciato alcune parole sconcertanti nei confronti di Sophie Codegoni:

Questo povero sfigato gestito da 2 sfigati FALLITI che ha negato di essere fidanzato per entrare nel programma. I DUE SFIGATI che hanno in mano il suo Instagram hanno defollowato a sua insaputa la fidanzata e la insultano pure. BISOGNA SAPERLO FARE STO LAVORO… Nel profilo social di Antinolfi, in effetti, non ci sono molti riferimenti culturali. Francamente dubito che abbia letto qualche libro. Quello che ho potuto vedere è invece quella spasmodica e ossessiva mania di ostentazione, quella patologica voglia di apparire, di essere a tutti i costi in linea con gli standard richiesti a chi non ha nulla da dire. Foto fashion, fighette, finto campanilismo, frasucce alla Coelho, villoni, barche, brand e via dicendo. Questa è la subcultura dei personaggi come questi che portano in scena davanti a milioni di italiani, contenti voi…

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy