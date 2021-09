Gossip: le notizie del 19 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 19 settembre 2021

Tommaso Zorzi, nelle scorse ore, ha chiuso temporaneamente l’account Instagram perché vittima di un attacco hacker:

Rosalinda Cannavò, sui propri social, ha voluto far arrivare un messaggio all’amica Dayane Mello che, durante l’avventura a ‘La Fazenda’ (la versione brasiliana de ‘La Fattoria’) ha subito delle molestie da parte di un suo compagno (tentando di baciarla ripetutamente e provandola a baciare senza la sua volontà):

Sono distante fisicamente ma spero che il mio pensiero ti arrivi. Quello di cui sono venuta a conoscenza è vergognoso. È vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto e usi un momento di debolezza di una donna per approfittare di lei. I semplici provvedimenti all’interno di un programma a me personalmente non bastano. Ti sono vicina con tutto il mio cuore.