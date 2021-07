Gossip: le notizie del 21 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 21 luglio 2021

Emanuela Tittocchia, reduce dall’esperienza come naufraga de ‘L’Isola dei Famosi 15‘, intervistata da ‘Di Tutto’, ha rivelato, per la prima volta, aspetti inediti della sua avventura in Honduras:

Lavarsi? Difficilissimo. L’acqua dolce era solo per bere, avevamo un po’ di shampoo da dividerci in 12, ci lavavamo con l’acqua del mare, ma in quelle condizioni ti sentivi sempre sporco, non a proprio agio. Per i nostri indumenti usavamo sabbia e cenere. Anche per cucinare usavamo l’acqua del mare […] non c’era nessun tipo di condimento né olio né sale, avevamo solo 50 grammi di riso a cena, 50 grammi di riso a pranzo. E poi cocchi, pesci quando si era fortunati, lumaconi, cactus e fruttini simili a delle mandorle.

Giordano Mazzocchi: Arianna Mora è la nuova fidanzata: il gossip

Nelle scorse ore, Giordano Mazzocchi, ex fidanzato di Nilufar Addati, è uscito allo scoperto con la nuova compagna, Arianna Mora, di professione parrucchiera e modella.

Luigi Mastroianni in ospedale dopo un incidente in palestra: come sta?

Luigi Mastorianni, su Instagram, ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero in ospedale per un incidente avvenuto in palestra durante un allenamento: