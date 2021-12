Gossip: le notizie del 21 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 21 dicembre 2021

Aldo Montano, a poche ore dall’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, ha avuto modo di raccontare, una volta per tutte, sui propri social, il proprio legame con Soleil Sorge, mai decollato all’interno della casa:

Forse è l’unica persona là dentro con cui non ho stretto alcun tipo di rapporto. Penso che questo sia successo soltanto con lei. Credetemi che è molto difficile perché io sono molto compagnone, mi piace divertirmi, scambiare idee e adoro interagire con le persone. Con lei però è stato diverso e conosco a malapena il nome e il cognome. Forse è una cosa che è partita dall’inizio, da parte di entrambi, non soltanto da me sia chiaro. Non c’è mai stato il sentore di poter vedere dall’altra parte una persona amica con cui intavolare delle discussioni o aprire il cuore e confrontarsi. Abbiamo avuto dall’inizio due vie opposte. Anche se abbiamo coltivato amicizie comuni, come Katia e, all’inizio, Alex. Quindi siamo degli opposti, io e Soleil siamo distanti direi proprio di sì.