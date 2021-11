Gossip: le notizie del 19 novembre 2021

Tutte le notizie di gossip di oggi venerdì 19 novembre 2021

Intervistata dal settimanale ‘Nuovo’, Eleonora Giorgi ha svelato, per la prima volta, come sta vivendo l’attesa della prima paternità del figlio Paolo Ciavarro che, fidanzato, da tempo, con Clizia Incorvaia, la renderà nonna:

Sono un po’ in apprensione, spaventata di essere fisicamente meno in gamba rispetto a una decina di anni fa…

Patrizia De Blanck, reduce dalla partecipazione alla scorsa edizione del ‘Grande Fratello Vip 6‘, dalle pagine del magazine ‘Nuovo’, ha sferrato un attacco a Belen Rodriguez per il mancato ricordo di Rossano Rubicondi. La showgirl argentina e il compianto ex marito di Ivana Trump, secondo i pettegolezzi del tempo, avrebbero vissuto un’affettuosa amicizia durante l’avventura de ‘L’Isola dei Famosi’:

Forse, visto che all’epoca Belen aveva un compagno, ha cancellato dalla memoria il feeling c he aveva con Rubicondi… Quando la notte mi svegliavo, era sparito in concomitanza con Belen, della quale subiva certamente il fascino…

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, rispondendo, ai propri fan su Instagram, ha svelato, di aver superato i problemi di salute. Nelle scorse settimane, l’atleta si è mostrato visibilmente dimagrito dal suo rientro in Honduras:

Direi proprio di sì, non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l’importante è che ora la cosa sia superata. Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima… sicuramente la ricorderò come un’esperienza di me…