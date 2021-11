Gossip: le notizie del 14 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 14 novembre 2021

Giuliano, figlio di Biagio Di Maro del trono over di ‘Uomini e Donne’, ha raccontato, al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, di avere un legame speciale con il papà che ha accettato, senza alcuna riserva, la sua omosessualità:

Papà non ha, per esempio, mai giudicato le mie scelte. Da otto anni convivo con un compagno e lui ha subito accettato questa relazione. Mio padre, come le dicevo, non è falso e non è per nulla bugiardo. Lui ci ha cresciuto con estremo amore, insegnandoci l’importanza del rispetto, con enorme dignità. Ci ha sempre spronati a portare avanti le nostre idee”