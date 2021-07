Gossip: le notizie del 14 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 14 luglio 2021

Ospite del programma SayWaaad su Radio Deejay, Sangiovanni, per la prima volta, ha spiegato la scelta del nome che l’ha portato al successo dopo il secondo posto ad ‘Amici 20’:

Io ho sempre voluto essere solo Giovanni, ancora oggi sono solo Giovanni, tanto che il mio nome d’arte all’inizio non doveva essere un nome d’arte. Volevo mettere il mio nome perché tra il personaggio e la persona non c’è nessuna differenza. Certo, la mia vita è diversa, ma sono la stessa persona, con gli stessi ideali, anche prima di essere quello che sono oggi.

Beatrice Valli, mamma felice e compagna innamoratissima di Marco Fantini, intervistata dal magazine ‘Nuovo’, ha confessato un sogno professionale per la nuova stagione televisiva che porta il nome di ‘Ballando con le stelle‘:

Rosalinda Cannavò, al settimanale ‘Chi’, in edicola oggi, ha svelato un retroscena inedito del suo rapporto con Dayane Mello fuori dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Voglio essere onesta. Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva nella Casa del Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro… almeno da parte mia è così.