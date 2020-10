Giulio Pretelli: chi è il fratello di Pierpaolo Pretelli

by @marcellofilograsso

La scorsa settimana il pubblico di Live – Non è la d’Urso, il programma domenicale condotto in prime time da Barbara d’Urso, ha ospitato Giulio Pretelli, fratello dell’ex velino Pierpaolo, recluso attualmente come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Il ragazzo è intervenuto per difendere il famoso congiunto in quanto la conduttrice transgender Manila Gorio, molto nota nelle tv locali del Sud Italia, avrebbe millantato di avere avuto una storia con Pierpaolo, che nelle ultime settimane si è molto interessato a Elisabetta Gregoraci, ex di Flavio Briatore e mamma di Nathan Falco.

Giulio ha affermato che Manila Gorio sui suoi social si inventa tantissimi flirt, opinione condivisa anche dall’ex tronista Daniele Interrante. Giulio è un modello come suo fratello ed è un grande appassionato di sport.

Foto: account Instagram Giulio Pretelli