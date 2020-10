Il gossip riguardante la presunta relazione tra Elisa Isoardi e il ballerino Raimondo Todaro ha praticamente lanciato la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il varietà condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai 1 ogni sabato sera.

Intervistata dal settimanale Gente, però, la conduttrice ha dichiarato di essere attualmente single e di rimanere assolutamente concentrata sul lavoro.

Parlando di future relazioni, però, la Isoardi ha dichiarato di essere esigente in amore e, in alcuni casi, di spaventare addirittura gli uomini.

Di seguito, trovate il motivo. Con le seguenti dichiarazioni, inoltre, Elisa Isaordi ha anche svelato tutto quello che cerca in un uomo:

Sono single. E serena. Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa. Sarà per l’altezza e per il caratterino indipendente… Questo spaventa ancora nel 2020. Da un uomo mi aspetto onestà, verità, voglia di condivisione. Per far scoccare la scintilla serve l’istinto, ma per far crescere un amore ci vuole il cuore, la fiducia ma anche tanta testa. Senza tutto questo sto da sola.