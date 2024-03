Momento confessione per Giulia Salemi che ha raccontato ai fan alcuni aspetti della sia vita di coppia con Pierpaolo Pretelli.

Simpatico ma, allo stesso tempo, molto importante filmato condiviso da Giulia Salemi su TikTok. L’influencer e volto tv ha raccontato ai suoi fan alcuni aspetti della relazione con Pierpaolo Pretelli svelando la data del loro anniversario ma anche mettendo in evidenza come la “coppia perfetta” non esista.

Giulia Salemi, l’amore con Pierpaolo Pretelli

I Prelemi sono una delle coppie più seguite del mondo della tv e dei social. I due ragazzi si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello e la loro storia è stata, ed è ancora, tra le più belle e durature. La bella Giulia, tramite un video condiviso su TikTok, ha voluto raccontare alcune curiosità proprio del rapporto col suo Pier.

In particolare spicca la data del loro anniversario: “Io volevo tenere il 2 marzo, il giorno in cui Pier è uscito dalla Casa”, ha ammesso la giovane. Proprio su quel momento, la ragazza ha ammesso di ricordare le fortissime emozioni legate al momento della fine del reality per Pretelli, arrivata successivamente alla sua.

“Lui mi vide che me ne stavo andando e mi bloccò perchè non mi sembrava vero che il mio grande amore fosse uscito e fosse tutto per me”, ha ricordato Giulia. “Non era solo una bolla. Tutto quello che era successo (nella Casa del GF ndr) sarebbe diventato anche la realtà del mio quotidiano”.

“La coppia perfetta non esiste”

Ma come in tutte le relazioni, la Salemi ha spiegato che esistono dei momenti pesanti, di alti e di bassi, come accade “in tutte le coppie”.

Anche per questo la ragazza ha confidato ai fan di avere una nuova consapevolezza: “Ho capito che la coppia perfetta non esiste, esiste costruire la propria perfezione in corso d’opera e il proprio equilibrio. Non demoralizzatevi mai perché anche io ho passato anni da single fino a trovare il vero amore e quando ti capita davanti capisci che non potevi fare scelta migliore”, ha voluto dire ancora l’influencer.

“Pierpaolo mi ha fatto diventare una donna e una persona migliore. Ci siamo compensati, però sono qui per ricordarvi che non è tutto oro quel che luccica, perché vi sarete accorti che in questi tre anni ci siamo anche allontanati, ma non è mai mancato il rispetto“.

