Fabrizio Corona ha fatto sapere che sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Sarà vero?

Attraverso il suo portale Dillinger News, Fabrizio Corona ha sganciato una notizia bomba su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che, a suo dire, si sarebbero detti addio: “Finalmente e con grande gioia annunciamo la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Alleluia!”, ha scritto l’ex Re dei paparazzi, e ancora:

“Si sono lasciati e il povero Pierpaolo, entro settimana prossima, lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria.” Al momento i due diretti interessati non si sono ancora pronunciati in merito alla vicenda.

Fabrizio Corona: il gossip su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Storia al capolinea tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Il gossip in merito alla presunta rottura tra i due è stato sganciato da Fabrizio Corona ma, al momento, i due ex volti del GF Vip non hanno rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più.

Un anno fa la stessa Giulia Salemi aveva svelato in diretta al GF Vip di aver vissuto una crisi con il fidanzato, ma presto le cose tra i due si erano risolte. Sui social in tanti sono impazienti di sapere se la questione avrà ulteriori sviluppi. Al momento né l’influencer né l’ex velino si sono pronunciati in merito alla questione, e non hanno fornito conferme né smentite sulla loro presunta rottura.

