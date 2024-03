Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati avvistati insieme. Speculazioni su un possibile ritorno di fiamma dopo le rispettive rotture.

Nelle ultime ore, il web è stato scosso dall’inatteso avvistamento di Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme. Dopo aver concluso le loro relazioni precedenti, le due celebrità sembrano aver condiviso un momento pubblico, facendo nascere speranze di un possibile riavvicinamento.

Giulia e Andrea , noti per la loro storia d’amore turbolenta e nata durante il programma “Uomini e Donne”, hanno recentemente rotto con i rispettivi fidanzati. Mentre Giulia era legata a Carlo Beretta e Andrea a Elisa Visari, entrambi risultano attualmente single.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono incontrati?

A pochi giorni dall’annuncio della rottura con Carlo Beretta, Giulia De Lellis sarebbe stata avvistata in compagnia del suo ex fidanzato Damante.

L’incontro tra De Lellis e Damante è avvenuto durante un evento promozionale organizzato da Ignazio Moser per il lancio del suo nuovo brand di abbigliamento. Le immagini della coppia ex sono diventate virali sui social, scatenando reazioni contrastanti tra i fan.

I fan della coppia continuano a sperare in un ritorno della coppia, ma è possibile un reale riavvicinamento tra i due? Quali sono gli indizi di un possibile ritorno di fiamma?

Giulia De Lellis e Andrea Damante: gli indizi social

La rottura tra Giulia e Andrea non è passata inosservata. L’influencer, infatti, ha pubblicato un libro sui tradimenti del suo ex fidanzato, per poi trovare conforto tra le braccia del suo amico, Carlo Beretta.

Ma, nonostante il passato sentimentale dei due sia stato caratterizzato da alti e bassi, e nonostante la loro attuale situazione di single, non ci sono conferme ufficiali su un ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Tuttavia, l’affetto reciproco tra di loro è evidente, e alimenta speranze di una possibile riconciliazione nel futuro.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG