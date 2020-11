by @ivanburatti

Colpo di fulmine o di arma da fuoco? Giulia De Lellis e Carlo Beretta sembrano fare realmente sul serio. I due compongono una delle coppie più curiose del panorama del gossip italiano, così come sono curiosi i regali con cui il rampollo della famosa famiglia produttrice di armi pare aver conquistato il cuore dell’influencer.

Paparazzati insieme con l’ormai imprescindibile mascherina chirurgica, i due sono finiti sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha riportato alcuni dettagli su questo dono che pare sancire la nascita della coppia. Carlo Beretta ha infatti regalato alla sua compagna un fucile unico al mondo, in cui è riportato il nome dell’influencer. Il fucile “Giulia De Lellis”, serigrafato e di indubbio valore. Come ha ricambiato la ragazza? Con le presentazioni ufficiali del compagno ai genitori, che vivono a Pomezia, la cittadina natale in provincia di Roma. Anche il ragazzo ha presentato l’ex corteggiatrice di Uomini e donne alla propria famiglia.

Stando alle indiscrezioni del giornale, inoltre, la coppia starebbe cercando casa a Milano per trasferirsi e andare a convivere. Carlo Beretta, prima di tornare sui rotocalchi di cronaca rosa, è stato menzionato negli scorsi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’uomo è infatti l’ex compagno di Dayane Mello, tra le inquiline ancora in gioco nel programma di Canale 5. La storia fra Beretta e Dayane Mello non si è conclusa nei migliori dei modi, costringendo la modella ad allontanarsi anche dalla cara suocera, con cui aveva stretto un rapporto molto intenso.