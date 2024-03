Il re delle televendite Giorgio Mastrota è orgoglioso del suo lavoro e ha ammesso di aver detto “no” a diversi reality importanti.

C’è chi dice no e lo fa con orgoglio. Giorgio Mastrota, intervistato da Libero, ha raccontato di aver detto “no” a diversi reality molto importanti. Il motivo? Il suo essere orgoglioso del proprio lavoro e la non necessità di trovare nuova visibilità altrove.

Giorgio Mastrota, i no ai reality

Mastrota ha subito esordito spiegando di andare molto orgoglioso del suo lavoro nelle televendite e che questa cosa lo abbia portato a dire di no anche a dei reality.

“Non per fare lo snob ma ho rifiutato tutti i reality. Senza alcuna spocchia, ammetto che ho detto ‘no’ ad alcuni reality: ho un lavoro dignitoso, non ho bisogno di chiudermi due mesi in una casa o andare su un’isola”, ha detto. “Diventerei matto. Ovvio, non mi hanno mai proposto di condurre l’Eredità. Li ci penserei. Comunque spero di poter continuare a dire ‘no’”.

Di seguito anche un post Instagram di una pagina dei fan che riguarda proprio il re delle televendite:

Il nuovo progetto

Per Mastrota è in arrivo, poi, anche una nuova avventura. L’uomo, infatti, sta per esordire con un nuovo programma su Food Network dal titolo evocativo “Casa Mastrota”. Si tratta di un racconto personale tra cucina e famiglia nella sua casa in Valtellina.

In tal senso, il volto tv ha raccontato: “Io cucino, in stile Benedetta Parodi a casa, ma mi sono reso conto che se siamo in due o tre mi diverto di più. Si spiegano la ricetta, si chiacchiera. Nella prima puntata cucino con Natalia Junior (la figlia avuta con Natalia Estrada, ndr). Abbiamo fatto un cous cous alla valtellinese e la torta di carote”, ha detto col sorriso e tanto orgoglio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG