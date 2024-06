Non mancano le critiche social a Giorgia Soleri che nelle ultime ore aveva attirato l’attenzione con la strana ossessione della sua cagnolina.

Non è certo una novità che Giorgia Soleri, spesso, si ritrovi a fare i conti con gli haters che la criticano per qualsiasi cosa. A destare particolare clamore è l’ultima polemica arrivata dopo alcune stories nelle quali, per la verità, l’influencer e attivista stava mostrando la strana ossessione della sua cagnolina. L’amichetta a quattro zampe, infatti, era comodamente appoggiata al suo seno…

Giorgia Soleri e l’ossessione della cagnolina

La Soleri, come detto, ha condiviso alcuni contenuti social su Instagram nei quali ha fatto vedere la strana ossessione della sua cagnolina, Carla, per il suo lato A. Ebbene sì, perché l’amica a quattro zampe dell’attivista e influencer è sembrata essere davvero tanto comoda appoggiata al corpo della padroncina ed in particolare al suo seno.

“Le tette piacciono a tutti ma alla Carla di più”, ha scritto con grande ironia la simpatica Giorgia mostrano una carrellata di scatti nei quali, appunto, l’amica a quattro zampe era beatamente accovacciata sopra di lei e sopra il suo seno importante che, evidentemente, la stava facendo sentire comoda e a proprio agio. Al netto di tanti commenti simpatici, però, è arrivata anche la valanga di critiche da parte di qualche haters.

La polemica sui peli

Ebbene sì, perché nelle foto mostrate dalla Soleri, ed in particolare in uno scatto, ecco che si intravedono alcuni peli sotto una ascella. Una questione che alcuni utenti le hanno fatto notare: “Potresti anche fartela una ceretta, non costa tanto”, ha scritto uno. “Nemmeno se me la pagano”, ha replicato l’influencer. Il botta e risposta è andato avanti e alla fine si è concluso: “Guarda che io lo dico per te che i peli fanno prurito e sanno di sporco”, le parole del criticone di turno: “Ma lui lo dice per me… lo dice per me, capito?”, la chiosa della Soleri.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG