Retroscena sul compleanno di Giorgia Meloni che ha ricevuto una particolare sorpresa da parte del suo ex, Andrea Giambruno.

Si torna a parlare di Giorgia Meloni ma non per questioni legate alla politica e al suo impegno da Presidente del Consiglio. Infatti, Diva e Donna ha sottolineato cosa sia accaduto qualche giorno fa, in occasione del compleanno della Premier. La donna avrebbe ricevuto una visita a sorpresa da parte del suo ex Andrea Giambruno…

Giorgia Meloni, al compleanno anche Andrea Giambruno

“La premier Giorgia Meloni ha compiuto 47 anni lo scorso 15 gennaio e ha festeggiato a casa della sorella Arianna. A sorpresa, è arrivato un ospite speciale, l’ex compagno Andrea Giambruno e papà di sua figlia Ginevra”. Sono state queste le parole del settimanale Diva e Donna che, in esclusiva, ha avuto modo di condividere alcuni scatti relativi alla vita privata della Presidente del Consiglio.

Nel servizio in questione si vedono alcuni scatti in cui la Premier attraversa la strada con in mano un grande mazzo di fiori. Per quanto riguarda il giornalista, invece, è stato immortalato mentre esce dal palazzo dove vive la sorella della donna, Arianna.

La sorpresa nel vedere Giambruno, in realtà, non è poi così esagerata. Infatti, il fatto che si sia presentato, o sia stato invitato alla festa, ha confermato come l’uomo e la Premier non abbiano mai smesso di essere in contatto anche dopo aver messo fine alla loro relazione a seguito dei fuorionda messi in evidenza di Striscia la Notizia. Il motivo principale è ovviamente la figlia in comune, Ginevra.

Proprio questo amore per la bambina ha sicuramente inciso anche sul fatto che Giambruno si sia fermato poi a cena per evitare malumori o momenti spiacevoli per la ragazzina.

Di seguito anche il post Instagram del settimanale relativo alle vicende della festa di compleanno della Presidente del Consiglio:

