Vi ricordate di Giordano Mazzocchi? Gli amanti di Uomini e Donne sicuramente avranno alla memoria la stagione 2017/18 del programma condotto da Maria de Filippi. Quell’anno il ragazzo si presentò alla corte di Nilufar Addati per il trono classico, scelta che ricadde proprio sul 24enne di Avezzano. Di lì a poco la coppia partecipò a Temptation Island VIP superando a pieni voti il viaggio nei sentimenti.

Questo però non bastò a mantenere in saluto il rapporto, così solo pochi mesi dopo (febbraio 2019) Nilufar e Giordano misero la parola fine alla storia. La conferma arrivò su Instagram da quest’ultimo:

Purtroppo ultimamente le cose tra me e Nilu non sono andate nel migliore dei modi. Sono una persona abbastanza riservata, lo sapete, ed è per questo che non voglio entrare nei dettagli perché non fa parte della mia persona. Siamo due persone molto diverse, molti problemi sono sorti proprio per questo. Tutto ciò ci porta a frequenti litigate che non ci fanno stare bene.