Spiacevoli episodi durante il recente concerto di Gigi D’Alessio a Castle di Sangro. Molto dei presenti hanno accusato malori e non solo.

Non il solito concerto. Per lo meno per il suo finale. Gigi D’Alessio non si sarebbe mai aspettato scene simili durante una sua live. Nello specifico all’evento di Castel di Sangro, dove di trova in ritiro la squadra del Napoli. Ad applaudire l’artista napoletano c’erano oltre ventimila persone, tutte assiepate sul piazzale dell’anti stadio. Una location che ha generato forte scompiglio oltre che aver causato anche malori tra i presenti, tanto da dover costringere l’artista a fermarsi per diversi minuti.

Gigi D’Alessio, concerto fermato per malori e disordini tra il pubblico

Da quanto si apprende da diversi media, tra cui Il Centro, Fanpage e Leggo, durante il concerto a Castel di Sangro di Gigi D’Alessio sono accaduti diversi episodi spiacevoli, per l’artista ma soprattutto per gli spettatori.

Il concerto è andato bene per tutta la prima fase fino a quando, proprio durante la performance, non sono arrivati sul palco segnali di malori tra il pubblico, forse a causa della troppa folla.

Sembra che siano stati ben nove gli interventi dei sanitari presenti per diversi malori tra cali di pressione e persino una trauma cranico.

In questa situazione, l’artista, preoccupato per quanto stava accadendo, si è dovuto fermare per sincerarsi che tutto fosse sotto controllo. Si parla di uno stop al concerto di circa 20 minuti, duranti i quali molti dei presenti si sarebbero arrabbiati anche per l’organizzazione ritenuta scadente.

Al netto delle problematiche, il cantante ha concluso la serata e il giorno dopo era sul palco per una nuova tappa del tour. Non prima, però, di scusarsi con i suoi seguaci con un messaggio condiviso su Instagram.

Di seguito anche il post Instagram con alcune immagini e le scuse dell’artista per quanto accaduto:

