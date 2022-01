Gigi D’Agostino irriconoscibile: la prima foto dopo l’annuncio della malattia

Appena un mese fa Gigi D’Agostino ha confessato di esser stato colpito da un tragico e doloroso male. Sui social il dj ha postato la sua prima foto dopo l’annuncio della malattia dove è apparso visibilmente provato.

Gigi D’Agostino: la malattia

Ancora non è chiaro da quale malattia sia stato colpito Gigi D’Agostino che, sui social, ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. A un mese di distanza dal suo annuncio il dj ha condiviso una foto dove appare provato e irriconoscibile e ha ringraziato tutti coloro che gli hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di calore. “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza… Un abbraccio di cose belle a tutti voi… Grazie per i vostri pensieri… Tanto Amore, Gigi”, ha scritto nella didascalia al suo post sui social il dj.

Gigi D’Agostino: l’annuncio

A dicembre 2021 Gigi D’Agostino ha stupito tutti scrivendo un drammatico post sui social dove, per la prima volta, ha ammesso di essere stato colpito da una grave malattia. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi da pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo…. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore”, aveva scritto.